Vrouw van vermoorde drugscrimineel krijgt voorwaardelijke celstraf

De vrouw van een vermoorde Brabantse crimineel heeft donderdag een half jaar celstraf tegen zich uit horen spreken, voor het bewaren van grondstoffen voor drugs.

Dubbelleven

De voormalige kickbokstrainer Stef Muller (53) hield er een dubbelleven op na, bleek vandaag bij de politierechter in Den Bosch. In 2017 betrapte de politie hem op het bezit van wapens, drugs en chemicaliën. In 2019 lagen er honderden kilo’s grondstoffen voor drugs in het huis van zijn echtgenote en haar dochter. Muller en zijn vrouw woonden apart.

Tranen ter zitting

Er waren veel tranen op de zitting, meldt het Brabants Dagblad, omdat Muller in augustus van 2020 op straat werd doodgeschoten, in Uden. Hiervoor werd eerder een 49-jarige Pool aangehouden. De man had geen vaste woon- of verblijfplaats, en werd gearresteerd in een huis waar ook een wietkwekerij werd aangetroffen.

Betonplaten

Voor de rechtbank gaf de dochter toe dat de grondstoffen die thuis waren gevonden, van haar vader waren. De echtgenote claimde in eerste instantie dat de twintig liter zwavelzuur en de 125 kilo soda nodig waren voor het vullen van accu’s en het schoonmaken van betonplaten. De politierechter ging hier niet in mee, en veroordeelde haar tot een half jaar gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De dochter werd vrijgesproken.

De vermoorde Stef Muller had een goede naam als kickboks-trainer. Een tijdje begeleide hij de meervoudig wereldkampioen kickboksen Nieky Holzken.