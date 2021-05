Vrouw vrijgelaten in moordzaak Dirk Zwitser

Connect on Linked in

Een 22-jarige vrouw die eerder was aangehouden als verdachte na de dood van Haarlemmer Dirk Zwitser, is weer vrijgelaten.

Neergeschoten

De vrouw werd aangehouden, nadat er op de avond van 9 mei in de Haarlemse Beeksteeg een man werd neergeschoten. Ook een 31-jarige man, zonder vast woon- of verblijfplaats, werd gearresteerd. Hij zit nog steeds vast, op verdenking van moord of doodslag.

Gewond

De schietpartij vond rond kwart over negen in de avond plaats, op een plek waar naar verluid een feestje zou worden gevierd. De politie kreeg de melding dat er een vrouw was geslagen, en iemand ernstig gewond zou zijn geraakt. Getuigen zagen een witte bestelauto van het type Volkswagen Caddy wegrijden. Later bleek dat de locatie van de schietpartij het huis van het slachtoffer was. Dirk Zwitser overleed twee dagen later in het ziekenhuis. Hij was door zijn hoofd geschoten.

Schoten

De witte bestelbus werd later verlaten teruggevonden in Zandvoort. De┬ápolitie is nog op zoek is naar een maaltijdbezorger die op het tijdstip van de schoten op zijn fiets door de steeg reed, als getuige in de zaak. De Telegraaf zegt bronnen te hebben die melden dat de schoten ‘uit de hoek van een motorbende’ zouden zijn gekomen. Het zou om de omstreden motorclub de ‘Hardliners’ gaan, die eerder confrontaties aanging met MC Satudarah.

Afscheid

Zwitser was vader van twee zoons, meldt het Haarlems Dagblad. Omdat er slechts weinig mensen vanwege corona bij de afscheidsceremonie konden zijn, organiseerde zijn voetbalvereniging afgelopen donderdag op haar complex een afscheid, waarbij de begrafeniswagen langs een erehaag met vrienden en kennissen reed.

Tegen een hek waren alle shirts opgehangen, van de clubs waar Zwitser als spits had gespeeld. Ook was het scorebord, waar Zwitser altijd heenliep als hij had gescoord, op 11 gezet. De datum in mei waarop hij stierf.