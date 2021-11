VS levert hulpsheriff uit voor huurmoord op bioboer in Limburg

Connect on Linked in

De Verenigde Staten hebben een voormalig deputy sheriff uit de staat Mississippi uitgeleverd aan Nederland. De 35-jarige William Lyle J. (foto) uit Hattiesburg wordt verdacht van betrokkenheid bij de huurmoord op de Duitse bioboer Thomas Schwarz (58), in november 2019 in het Limburgse Bergen.

Drie Amerikanen uitgeleverd

Schwarz werd op 26 november 2019 in Bergen vermoord omdat hij geld verschuldigd zou zijn aan de Zwitserse ondernemer Lukas F. (51). De voormalig deputy sheriff William Lyle J. werd in april opgepakt in zijn woonplaats en zat vast in afwachting van uitlevering. De Telegraaf schrijft dat de man deze week is uitgeleverd naar Nederland. Ook twee medeverdachten (Justin Steven C. en Jacob M.) uit de Amerikaanse staten Connecticut en Colorado zijn inmiddels uitgeleverd. Ze staan binnenkort terecht voor de rechtbank in Roermond.

Zakelijk conflict

De drie Amerikanen zouden zijn ingehuurd door de Zwitserse zakenman Lukas F., volgens justitie de opdrachtgever van de huurmoord op Thomas Schwarz. Het motief zou een zakelijke ruzie zijn geweest. Schwarz was eigenaar van een biologische boerderij in Noord-Macedoniƫ die financieel niet lekker draaide. F. zou nog geld tegoed hebben gehad van Schwarz.

Keel doorgesneden

De Zwitser zou vervolgens aan de voormalige hulpsheriff William Lyle J. de klus voor de huurmoord hebben gegeven. Die zou daarna met twee andere Amerikanen naar Noord-Limburg zijn afgereisd om de Duitser in zijn woning aan de Roefsstraat in Bergen te vermoorden. Het slachtoffer werd meerdere malen met een mes gestoken terwijl hij was vastgebonden en ook zijn keel was doorgesneden. Lyle J. bekende in augustus voor de rechtbank in Hattiesburg zijn landgenoten naar Bergen te hebben gereden, maar ontkent verdere betrokkenheid bij de moord.

De vermeende opdrachtgever Lukas F. werd in juli 2020 op verzoek van de Nederlandse autoriteiten in Noord-Macedoniƫ opgepakt en uitgeleverd aan Nederland. Tijdens een pro-formazitting in mei verklaarde hij onschuldig te zijn.