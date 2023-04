VS: Ransomware-aanval zet slot op politiedossiers

Connect on Linked in

In de Amerikaanse staat New Jersey hebben hackers onderzoeksdossiers van een politiekorps ontoegankelijk gemaakt, zo melden verschillende Amerikaanse media. De ransomware-aanval vond plaats in maart bij het Camden County Police Department. Behalve onderzoeksdossiers zetten de aanvallers ook documenten die de politie gebruikt voor de dagelijkse uitvoering van de taken op slot.

Betaald?

De aanvallers eisten honderdduizenden euro’s losgeld. Het is niet duidelijk of er geld is betaald, zoals veel gemeenten in de Verenigde Staten dat hebben gedaan in de afgelopen jaren. Door de aanval liepen vele rechtszaken vertragingen op omdat rechtbanken hun dossiers in strafzaken niet kregen toegestuurd. Overigens zouden er ook aanvallen zijn geweest op computers van justitie in Camden County, maar die berichten zijn niet bevestigd door de autoriteiten.

FBI

Het is wel duidelijk dat inmiddels ruim 80 procent van de bestanden weer toegankelijk zijn. De FBI en het ministerie van Homeland Security hebben assistentie verleend. De Verenigde Staten hebben de afgelopen jaren te maken met een ware golf aan ransomware aanvallen.

Uit een rapport van de federale overheid blijkt dat er in 2021 voor ongeveer 1,2 miljard dollar is betaald aan ransomware-hackers. De regering van president Biden heeft bestrijden van ransomware-aanvallen tot een nationale prioriteit gemaakt.

Ook in Nederland is ransomware een toenemend probleem. Zo betaalde de Universiteit Maastricht in 2002 een onbekend bedrag aan de aanvallers.