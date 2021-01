Speciaal team politie op zoek naar tbs’er

Connect on Linked in

Een tbs’ er uit de kliniek de Woenselse Poort in Eindhoven is niet teruggekeerd van verlof. Een speciaal team van de politie is naar hem op zoek. Inmiddels ontkent de politie dat de man vuurwapengevaarlijk zou zijn.

Niet terug

De man ging donderdag op verlof en keerde niet terug. Dit meldt De Telegraaf zaterdagmorgen. De politie is op zoek naar de man, bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Zorgen

De krant werd vrijdag getipt door een medewerker en een cliënt over de tbs’er die niet terugkeerde. ‘De zorgen waren groot binnen de kliniek. De Woenselse Poort beweerde vrijdag van niets te weten.’

De politie ontkent zaterdagmiddag dat de tbs’er vuurwapengevaarlijk is. Die informatie kwam volgens de krant bij de tipgever vandaan.

Zoeken

Pas vrijdagavond laat bevestigde de DJI dat de tbs’er niet terugkeerde van onbegeleid verlof. Het Openbaar Ministerie en het speciale team Fast NL van de politie zijn ingelicht. Dit team is op zoek naar de man.

Negatief

De Woenselse Poort kwam in 2016 verschillende malen negatief in het nieuws met verhalen over drugsgebruik, verboden relaties en suïcides. Ook zouden er te veel zware gevallen in de kliniek zijn ondergebracht, terwijl het personeel ondergekwalificeerd was hiervoor. In 2018 stelde de Inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid wel een verbetering in de omstandigheden op.

Onlangs bepaalde de rechter dat tbs klinieken meer geld moeten krijgen, om hun patiënten goed te kunnen opvangen.

In De Woenselse Poort worden onder anderen mensen opgevangen die deels of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn en een misdrijf hebben gepleegd. Ze hebben een persoonlijkheidsstoornis, zijn soms licht verstandelijk beperkt en vaak verslaafd.