‘Vuurwerkbom bij woonhuis mogelijk vergissing’

De explosie in mei bij een huis aan de Ranonkelstraat in Rotterdam-Zuid in de aanloop naar de voetbalklassieker Feyenoord-Ajax was mogelijk een vergissing. Volgens het Algemeen Dagblad bleek dat woensdag bij een rechtszaak voor de rechtbank van Rotterdam tegen een verdachte van drie aanslagen met vuurwerkbommen.



’t Haantje

Eerder dit jaar gingen er bij Rotterdamse Feyenoord-cafés en woningen vuurwerkbommen af. Amsterdammer Imad el A. (21) stond woensdag terecht op een voorbereidende zitting voor de explosies bij twee bekende Feyenoord-cafés ’t Haantje en The Hide Away, en bij een woning aan de Ranonkelstraat. De explosies vonden plaats op 5 en 7 mei.

Fout

Uit onderzoek bleek dat ten tijde van de knallen telkens een witte auto in de buurt was. Die auto bleek op 4 mei te zijn gehuurd door de verdachte. Op 7 mei leverde hij het voertuig weer in. De telefoon van de Amsterdammer legde in die periode dezelfde route af als de auto. Snel na de explosies werd El A. aangehouden. Sindsdien heeft hij over de verdenkingen gezwegen.

Justitie vermoedt dat de explosies te maken hadden met de voetbalwedstrijd van 9 mei. Enkele andere explosies uit die periode in mei linkt justitie niet aan El A.

De officier van justitie zei dat de explosie bij de woning aan de Ranonkelstraat in de wijk Feijenoord een fout lijkt te zijn geweest. De bewoner van dit huis raakte gewond door de explosie: hij kreeg een glasscherf in zijn rug. ,,Dat zorgde voor een behoorlijke wond.”

Een 19-jarige Amsterdammer is ook verdacht in de zaak. Hij moet op 6 oktober samen met El A. voor het eerst voor de rechter komen. El A. blijft tot die tijd vastzitten.