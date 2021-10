Waar is “El Licenciado”, de financiële man van “El Chapo”, gebleven?

Aanvankelijk werd hij veroordeeld tot levenslang. Maar nadat Damaso Lopez Nunez (foto) was overgelopen naar justitie in de VS en in 2019 getuigde tegen zijn voormalige vriend Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, kreeg hij een fikse strafkorting. In 2032 stond zijn vrijlating gepland. “El Licenciado” zoals Lopez Nunez ook wel wordt genoemd, is sinds kort echter onvindbaar.

Tot voor enkele maanden zat Lopez Nunez gedetineerd in de zwaarbewaakte Canaan-gevangenis in de staat Pennsylvania. In de administratie van het Amerikaanse Bureau of Prisons is de naam van Lopez Nunez echter niet meer terug te vinden, zo bevestigde een woordvoerder tegenover het Mexicaanse Univision Noticias. Waarom deze verandering heeft plaatsgevonden is onbekend. Het kan zijn dat “El Licenciado” vervroegd werd vrijgelaten of in een getuigenbeschermingsprogramma is opgenomen. De advocaat van Lopez Nunez weigerde vragen te beantwoorden van Univision.

Emma Coronel Aispuro

“El Licenciado” getuigde niet alleen tegen “El Chapo”, maar ook tegen diens vrouw Emma Coronel Aispuro, die onder andere verdacht wordt van deelname aan een criminele organisatie. De uitspraak in haar zaak staat gepland voor 30 november.

Ontsnapping

Lopez Nunez werd op 22 februari 1966 geboren in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa. Na zijn rechtenstudie (vandaar zijn bijnaam El Licenciado) maakte hij carrière binnen het justitiële apparaat. Op zijn 33-ste werd hij topambtenaar bij de overheidsinstantie die zich bezighoudt met het bestuur van de extra beveiligde gevangenissen in Mexico. Op dat moment zat El Chapo gedetineerd in een van die gevangenissen. Via een netwerk van corrupte bewaarders organiseerde Lopez Nunez de ontsnapping van El Chapo. Die ontsnapping vond plaats enkele maanden nadat El Licenciado ontslag had genomen.

Leiding

Al snel werd Lopez Nunez een van de belangrijkste adviseurs van El Chapo. Gedurende 15 jaar hield hij zich vooral bezig met het opzetten van financiële constructies en het organiseren van een wijdverbreid netwerk van corrupte ambtenaren in Midden- en Zuid-Amerika. Naar verluidt zou El Chapo, nadat hij opnieuw was gearresteerd, de leiding van het Sinaloa-kartel aan El Licenciado hebben overgedragen.

280 miljoen dollar

Lopez Nunez zelf werd in 2017 opgepakt in Mexico City. Zowel de Mexicanen als de Amerikanen waren al enkele jaren naar hem op zoek. In 2013 zou hij volgens de autoriteiten in de VS 280 miljoen dollar hebben witgewassen. In juli 2018 werd hij uitgeleverd aan de VS.