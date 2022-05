‘Wapenarsenaal gevonden bij arrestatie Mink Kok’

De politie in Libanon blijkt bij de arrestatie van de Amsterdamse crimineel Mink Kok (60) in Libanon een flinke voorraad wapens te hebben gevonden, zo schrijft Het Parool. Op 31 maart 2022 zijn Kok en zijn schoonzoon Najim Z. gearresteerd in Beiroet, op verzoek van politie en justitie in Nederland. Het Parool schrijft dat de wapenvondst nog niet naar buiten was gebracht omdat Libanon en Nederland in diplomatiek overleg zijn over de vraag of Libanon de verdachten daar om de wapens zal vervolgen of dat Nederland die wapenzaak aan de drugszaak toevoegt als de twee aan Nederland worden uitgeleverd.

Sky ECC

De wapens zijn gevonden bij huiszoekingen die volgden op de arrestatie van de twee. Om hoeveel en om wat voor wapens het gaat meldt Het Parool niet.

Najim Z. (41) is verdacht in een onderzoek naar cocaïnehandel. De politie brengt hem in verband met de groep van Ridouan Taghi. De politie denkt bewijs tegen Z. en Kok te kunnen halen uit gekraakte berichten die zijn uitgewisseld op Sky ECC-telefoons. Daaruit zou zijn af te leiden dat Z. te linken is aan transporten van 750 en 840 kilo cocaïne die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn onderschept. Kok zou betrokken zijn geweest bij 370 kilo cocaïne die verdween en later opdook in een supermarkt in Duitsland.

Watergraafsmeer

Mink Kok groeide op in Amsterdam-Watergraafsmeer. In een huis in de Newtonstraat, niet ver van zijn ouderlijk huis, vond de politie in 1994 explosieven, wapens en bijna 100 kilo cocaïne. Kok kreeg voor die zaak zes jaar cel.

In 1999 bleek in een flat aan de Nachtwachtlaan in Amsterdam-West een grote verzameling moderne (aanvals)wapens te liggen. Voor die zaak kreeg hij 3,5 jaar cel.

Kok woonde na zijn vrijlating in 2007 veel in Libanon en Spanje. Hij had in Libanon een relatie met de dochter van een Libanese zakenman, uit een familie waarvan enkele zonen naar de Verenigde Staten zijn uitgeleverd voor drugshandel. In 2011 werd Kok in Libanon met twee anderen gearresteerd omdat hij in verband werd gebracht met de vondst van 53 kilo cocaïne in een hotelkamer. Hij kreeg 8 jaar cel en kwam in 2016 op vrije voeten.

Nederland weigerde hem een nieuw paspoort te verstrekken omdat hij nog een oude belastingschuld open had staan.