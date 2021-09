Wapens en luxegoederen in beslag genomen bij invallen Breda

Connect on Linked in

Na de invallen door de politie dinsdagochtend in meerdere woningen en bedrijfspanden in Breda is nog de hele dag gezocht. Daarbij zijn vuurwapens gevonden en veel dure spullen in beslag genomen. De invallen werden gedaan door onder meer de zwaar bewapende Dienst Speciale Interventies (DSI). Er werden vijf mannen een vrouw gearresteerd. De politie zegt te denken dat bij die verdachten de ‘grote’ jongens zijn, die achter in ieder geval één drugslab zitten.

Crystal meth

Dat drugslab voor crystal meth is in februari van dit jaar aangetroffen in Waterlandkerkje. Vijf mannen en één vrouw zijn aangehouden. Na de aanhoudingen ging het rechercheteam op zoek naar wapens, geld, luxe goederen en andere zaken die bewijs kunnen dienen in het onderzoek.

Er zijn meerdere handvuurwapens met bijbehorende munitie aangetroffen. Ook zijn er enkele airsoftwapens en een pepperspray gevonden.

Barbecues

In het kader van het onderzoek naar mogelijk witwassen zijn er spullen in beslag genomen. Het gaat dan om meer dan 10.000 euro aan contant geld, een dure caravan, zes auto’s waarvan de meeste in het duurdere segment, scooters, aanhangwagens en elektrische fietsen en steps. Verder nam de politie enkele dure horloges, sieraden, barbecues en merkkleding mee.

Ook zijn er meerdere gegevensdragers meegenomen en administratie die nader worden onderzocht.

In een van de woningen was in een verborgen ruimte een wietkwekerij aangelegd.