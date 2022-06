‘Wapenvondst bij Mink Kok is enorm opgeklopt’

Morgen moet Mink Kok voor de rechter-commissaris verschijnen, nadat hij afgelopen weekend werd uitgeleverd vanuit Libanon. Hij wordt verdacht van drugshandel. In Libanon loopt nog een zaak vanwege een wapenvondst. Crimesite sprak met zijn advocaat Mark Teurlings.

Door Vico Olling

Waar wordt hij nu precies van verdacht?

‘De eerste verdenking heeft te maken met dat coketransport dat in Antwerpen verdwenen is. Ze zeggen: ‘Jij hebt een zoektocht gedaan naar het transport, waar die drugs zijn gebleven.’ Maar ik hoor zelf al op gesprekken “for my friend” dus dan lijkt het me duidelijk dat hij het voor iemand anders doet. Maar goed, dat is mijn betoog. Zij zullen proberen hard te maken dat het zijn transport is. Verder is er een verdenking dat hij een cokelab heeft opgezet. Er wordt daarover het nodige gezegd maar het cokelab zelf is nooit aangetroffen en het blijkt ook nergens dat het ooit concreet is geworden. Zij denken dat hij ermee bezig is geweest. Kijk, voorbereidingshandelingen voor het opzetten van een cokelab zijn strafbaar en zij zullen het zwaarder aanzetten naar de media toe, maar mijn vraag is: ga je nou serieus iemand drie maanden in een Libanese kelder opsluiten voor het zoeken naar coke en het voorbereiden van een cokelab? Daar denk ik echt het mijne van. Dat was niet nodig geweest lijkt me.’

En het bewijs komt alleen uit Sky-gesprekken ?

‘Ja en je weet hoe advocaten denken over bewijs dat via Sky is verkregen. Daar zijn momenteel heel veel vragen over. Aan de lopende band vinden er schorsingen plaats in zaken waar Sky een rol speelt. Bovendien: Zij denken dat het zijn telefoon is geweest maar dat is ook nog maar zeer de vraag. Maar dat komt later wel.’

En wat is er gebeurd met die ‘enorme wapenvondst’ die zou zijn gevonden?

‘Die zogenaamd enorme wapenvondst is vooral enorm opgeklopt. Er zijn zeker wapens gevonden maar iedereen heeft daar wapens. Het is een oorlogsgebied. Dus ja, hij had een wapen in huis, en nog eentje, en er lag nog wat, maar absoluut geen raketwerpers of weet ik veel wat. Ik heb ook geen idee waar dat vandaan is gekomen. Bij een verdachte als Mink Kok bekt dat natuurlijk lekker maar echt, dat is allemaal onzin. Voor de duidelijkheid, over de wapens die zijn gevonden: het is niet zo dat er geen zaak is in Libanon, de zaak speelt wel degelijk, maar Mink Kok werd daar al voor geschorst in Libanon. Die wapenvondst wordt daar absoluut niet als een megazaak gezien.’

Hoe is het met Mink Kok?

‘Het gaat goed met hem. Hij is een sterke kerel en had het vooral te doen met zijn schoonzoon. Ze hebben het ook echt heel zwaar gehad in Libanon. Ze zaten in een kelder met amper daglicht, niet luchten… Hij mocht alleen even 15 meter lopen om zijn eten te halen en dan moest hij weer terug de cel in. Het is echt een hel daar. Hij zei ook tegen me dat hij het zo erg nog niet heeft meegemaakt. Hij kreeg rijst met kip te eten maar het vlees van de kip was er al afgegeten door de bewaarders. Het waren alleen de botten. Ja, het is even afzien geweest maar nu is hij weer monter. Hij wil niet vastzitten maar het is beter dan waar hij zat’.

Wat ga je doen morgen?

‘Ik ga met een gestrekt been erin morgen maar op een vriendelijke manier, op mijn manier. Maar zonder gekheid: ik heb echt wel wat te zeggen. Het gaat “maar” om een drugszaak, maar ook nog heel licht. Iemand helpen en kennelijke voorbereidingshandelingen voor een cokelab. Als je dan die detentieomstandigheden laat meetellen van de afgelopen maanden dan ga ik dus vol voor de schorsing. En ik heb nog iets anders bedacht maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Even kijken of dat morgen werkt.’

Denk je dat de kans bestaat dat Kok naar buiten komt?

‘Ik hoop dat ik een rechtercommissaris tref met heel veel lef. Dan kan hij er misschien uitkomen. Bij Henk Rommy is het tenslotte ook gelukt.’