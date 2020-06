‘Weduwe doodgeschoten man gearresteerd’

Connect on Linked in

De vrouw van een man die eind maart in het Utrechtse dorp Cothen werd doodgeschoten is dinsdag gearresteerd. De recherche beschikt over een geluidsopname die ook in handen is van het Algemeen Dagblad. Daarop is te horen hoe de vrouw kennelijk wetenschap heeft van de moord.

Confrontatie

Op Facebook uitte de vrouw (51) tot gisteren regelmatig haar verdriet. Op de dag na de moord schreef ze: ‘Lieve schat, waarom moest jou dit gebeuren’.

Uit de in het geheim door een familielid gemaakte opname zou blijken dat ze in ieder geval ervan op de hoogte was dat haar aangehouden 20-jarige schoonzoon haar man Mike Goedhart zou doodschieten. Daarbij zou het niet volgens plan zijn gegaan. Op de ochtend van de schietpartij kwam het tot een confrontatie tussen de twee en zou de schoonzoon een verkeerde vluchtroute hebben genomen.

Amersfoort

De schoonzoon had terug moeten rijden naar zijn huis in Amersfoort. Als hij daar was aangekomen zouden na bevestiging door een appje de echtgenote en haar dochter het lichaam van Goedhart vinden en de politie bellen.

De schoonzoon heeft de moord volgens de politie bekend. De politie maakte vorige week bekend dat er een tweede verdachte op de korrel was.

Enkele dagen voor haar arrestatie zei de vrouw tegen het AD niets te maken hebben met de dood van haar man.

Volgens de krant zou het motief van de moord kunnen liggen in onenigheid over de relatie van Goedhart’s dochter en de schoonzoon.