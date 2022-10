Weekend: dode en drie gewonden door steekpartijen

Connect on Linked in

In verschillende delen van Nederland zijn dit weekend tot dusver één persoon overleden en raakten drie mensen gewond door steekpartijen, daarbij zijn ook twee jongens van 17 jaar. In Rotterdam is een man overleden.

Schiebroek

Iets voor 16.00 belden meerdere mensen 112 over een gewonde persoon. Agenten die op de Loderstraat in de wijk Schiebroek arriveerden troffen een zwaargewonde 36-jarige man aan. Hij bleek te zijn neergestoken. Ondanks reanimatiepogingen overleed het slachtoffer ter plaatse. Even later is in de omgeving een verdachte, een 60-jarige man uit Rotterdam, aangehouden.

Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar, vermoedelijk is er aan het incident een ruzie voorafgegaan.

Bewakingscamera’s

In Amsterdam-Noord zijn vrijdagavond rond dezelfde tijd twee jongens van 17 jaar neergestoken en een paar honderd meter van elkaar gewond op straat aangetroffen. De jongens werden rond dezelfde tijd een paar honderd meter van elkaar gewond op straat aangetroffen. De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de incidenten.

Iets voor 23.00 kwam via 112 een melding binnen van een vechtpartij op de Houdringe. Agenten vonden daar een 17-jarige jongen die met meerdere steekwonden had. Hij werd afgevoerd naar een ziekenhuis. Een paar minuten later kwam er een tweede melding binnen over een gewonde jongen op de Lohuis. Hij zou zijn neergestoken in de omgeving van Park Wansborn/Mariendaal. Ook hij is naar een ziekenhuis gebracht. Beide jongens waren aanspreekbaar.

Over daders is niets bekend gemaakt.

Op Lohuis hangen sinds begin september bewakingscamera’s omdat daar in de buurt een aantal geweldsincidenten heeft plaatsgevonden. In augustus is er iemand ernstig mishandeld, er is in de buurt een explosief gevonden, en op de Mastbos is een woning beschoten.

Middelburg

In Middelburg is zaterdagmiddag kort voor 15.30 een 49-jarige man uit Zoetermeer zwaar gewond geraakt bij een steekincident. Dat gebeurde in de wijk Dauwendale. De politie arresteerde na een zoekactie omstreeks 16.10 op de Meanderlaan een 43-jarige man uit Vlissingen. Hij was onder invloed van alcohol. De politie denkt dat de steekpartij een gevolg was van een ruzie in de relationele sfeer.