Politie: zorgen over slachtoffers vechtpartij Amsterdam-Noord

De politie zegt dat het lot van mogelijke slachtoffers van een vechtpartij, zondagochtend in Amsterdam-Noord, onbekend is. Zondagochtend werd in een plantsoen aan Lohuis in Amsterdam-Noord ‘explosief materiaal‘ gevonden. Volgens de politie is er een verband tussen de vechtpartij daar en het explosief materiaal. Wat er precies aan de hand is zegt de politie, in het belang van het onderzoek, niet.

(beeld Joost van der Wegen)

De politie zegt zich ‘zorgen te maken’¬†over het welzijn van mogelijk meerdere slachtoffers. Er is geen identiteit van die slachtoffers bekend.

De politie zegt dat rechercheurs dringend willen spreken met mensen die iemand sinds zondagochtend missen of die meer weten over een mogelijke verblijfplaats van slachtoffers.

Dit weekend werd ook een woning vlak in de buurt van Lohuis, aan het Mastbos, beschoten.