Weer 30 jaar cel in hoger beroep voor moord op advocaat Derk Wiersum

De twee daders van de moord op advocaat Derk Wiersum hebben in hoger beroep weer 30 jaar gevangenisstraf gekregen. Het hof in Amsterdam deed hierin donderdagmiddag uitspraak. Het feit dat Wiersum advocaat was, vond het hof strafverzwarend werken.

‘De verdachten hebben Wiersum het meest fundamentele recht, namelijk het recht op leven, ontnomen’, stelde het Hof vandaag. Het ging daarbij volgens het Hof om een duidelijke huurmoord, aldus RTL Nieuws.

‘De omgeving is langdurig verkend, en Wiersum werd op meerdere dagen opgewacht. Er werd gebruik gemaakt van gestolen auto’s en speciale telefoons’, twittert Telegraafverslaggever Saskia Belleman vanuit de rechtbank.

De moord is professioneel voorbereid, oordeelt het hof: ‘De veroordeelde mannen verkenden wekenlang de woonomgeving van het slachtoffer, waarbij ze gebruikmaakten van gestolen auto’s voorzien van valse kentekenplaten. Ook gebruikten ze telefoonnummers speciaal voor de voorbereiding van de moord. De drijfveer voor deze daders voor de moord was geld.’

Het hof: ‘De moord heeft een groot verdriet veroorzaakt voor zijn naasten. Ook heeft het veel gevoelens van onveiligheid en onrust in de samenleving gezorgd, omdat Wiersum als advocaat de ‘kroongetuige’ in het Marengo-proces bijstond en de broer van deze ‘kroongetuige’ eerder in 2018 was vermoord.’

Naast de 44 jaar geworden Wiersum werd ook B.’s vertrouwenspersoon in de zaak Marengo, misdaadjournalist Peter R. de Vries, doodgeschoten. Overigens stelt het hof in haar uitspraak dat de verdachten wel geweten moeten hebben dat Wiersum een advocaat is, maar dat niet naar voren is gekomen dat zij wisten dat hij advocaat was in de Marengo-zaak. Moord

Het Openbaar Ministerie eiste eerder in hoger beroep opnieuw een levenslange gevangenisstraf tegen Moreno B. (34) en Giërmo B. (39), de twee verdachten van de moord op advocaat Wiersum. Op 11 oktober 2021 werden de twee mannen door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot 30 jaar cel, na een eis van levenslang.

De rechtbank ging in 2021 niet mee in de eis van levenslang, onder meer omdat het om een enkelvoudige moord ging en de verdachten niet eerder vergelijkbare feiten pleegden. Zowel de verdachten als het OM gingen tegen die uitspraak van 30 jaar in beroep.

Het OM deed dat vanwege de strafmaat, omdat in de visie van justitie enkel een levenslange gevangenisstraf ‘passend’ is voor de feiten die Moreno B. en Giërmo B. (geen broers) in vereniging hebben gepleegd.

De uitspraken door het hof donderdag zijn hier en hier te lezen.