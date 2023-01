OM eist opnieuw levenslang voor moord op advocaat Derk Wiersum

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in hoger beroep opnieuw een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Moreno B. (34) en Giërmo B. (39), de twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum (44). Op 11 oktober 2021 werden de twee mannen door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot 30 jaar cel, na een eis van levenslang.

De rechtbank ging niet mee in de eis van levenslang, onder meer omdat het om een enkelvoudige moord ging en de verdachten niet eerder vergelijkbare feiten pleegden. Zowel de verdachten als het OM gingen tegen die uitspraak van 30 jaar in beroep. Het OM deed dat vanwege de strafmaat, omdat in de visie van justitie enkel een levenslange gevangenisstraf ‘passend’ is voor de feiten die Moreno B. en Giërmo B. (geen broers) in vereniging hebben gepleegd.

Medeplegers

De twee verdachten worden door het OM gezien als de uitvoerders van de moord. Op basis van het onderzoek (o.a. de vele camerabeelden, telefoon- en peilgegevens en ANPR-registraties) concludeert het OM dat de twee verdachten gedurende een periode van grofweg twee weken voorafgaand aan de moord, herhaaldelijk in buurt van de woning van Wiersum zijn geweest.

Op grond van al deze onderzoeksbevindingen is het OM van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat beide verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen van de moord op Wiersum.

Het OM:

De moord op Wiersum heeft een schok teweeggebracht. Niet alleen omdat hij advocaat was maar ook omdat het er sterk op lijkt dat deze moord, na de moord op de broer van de kroongetuige, bedoeld is om de lopende strafzaak Marengo te beïnvloeden, beïnvloeding op een buitenwettelijke wijze. Dat is de aanslag op de rechtstaat en dat maakt de impact van de moord nog groter. Daarom eist het OM levenslang.

Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert.

