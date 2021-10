Weer aanhouding voor incidenten Alblasserdam

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag een vijfde persoon aangehouden in het onderzoek naar de geweldsincidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht, afgelopen augustus.

Brandstichting

De man werd woensdag rond 7.45 uur aangehouden door agenten van Team Parate Eenheid in een woning in Rotterdam Zuid. Bij het doorzoeken van zijn woning zijn een aantal telefoons in beslag genomen.

De verdachte is een 28-jarige man uit Rotterdam. De politie verdenkt hem van de brandstichting in Alblasserdam in de nacht van 28 op 29 augustus. In die nacht brak er rond 3.30 uur brand uit bij een bedrijfspand aan de Edisonweg.

Knal

Een nacht eerder was er in Alblasserdam rond 01.30 uur ook al een enorme knal te horen bij een woning aan De Boezem. Er brak brand uit en de schade bleek groot te zijn.

Ook werd in deze nacht bij een woning een explosief gevonden, dat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onschadelijk moest maken. Bewoners direct naast deze woning moesten ergens anders worden ondergebracht.

Uit onderzoek bleek dat er in deze nacht waarschijnlijk ook een woning is beschoten. Er zat een inslag in een ruit en er werd een wapen in de omgeving gevonden.

Schade

In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 augustus 2021 reed er ook al een auto tegen een bedrijfspand aan de Kreekweg in Zwijndrecht. Deze auto vloog vervolgens in brand met grote schade aan het pand tot gevolg. Uit camerabeelden blijkt dat de verdachten er vervolgens in een andere auto vandoor gingen.

Onderschept

Het Openbaar Ministerie startte daarop een groot onderzoek. Ze onderzoekt onder meer of al deze incidenten te maken hebben met een partij cocaïne die op 28 juli 2021 werd onderschept door de douane in de haven van Antwerpen.

Gesloten

In Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht namen burgemeesters veiligheidsmaatregelen. Zo werden er op verschillende locaties mobiele camera units (MCU) geplaatst. Bij sommige panden waren road blocks geplaatst. Een aantal woningen werd gesloten.

Eerder werden al verdachten aangehouden in verband met dreigbrieven die in Alblasserdam waren bezorgd, en in relatie met een ‘vergisontvoering’ van een man uit Cruquius.

Hieronder een overzichtskaartje dat de politie samenstelde over de incidenten.