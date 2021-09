Derde arrestatie voor bedreigingen Alblasserdam en vergisontvoering

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag in Brussel een 42-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vergisontvoering in Cruquius en het bezorgen van dreigbrieven in Alblasserdam. Ook wordt hij verdacht van het plegen van een misdrijf uit de Opiumwet. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandag. Inmiddels zitten drie verdachten in de zaak vast.

Explosieven

De 42-jarige verdachte stond voor de verdenkingen internationaal gesignaleerd. Eerder werden al een 24-jarige man uit Amsterdam en een 43-jarige vrouw uit Rotterdam opgepakt. De Amsterdammer wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij de explosie op De Boezem in Alblasserwaard en het plaatsen van een explosief op de Merelstraat in Alblasserdam. De vrouw zou volgens de politie mogelijk een rol hebben gespeeld bij het bezorgen van dreigbrieven op verschillende adressen.

Grote partij cocaïne

De bedreigingen hebben te maken met de vergisontvoering in Cruquius van vorige maand. De man die eigenlijk ontvoerd had moeten worden woonde in de door een explosie getroffen woning in Alblasserdam. Hij zou ook te maken hebben met bijna twee ton cocaïne, die afgelopen zomer in Antwerpen is gepakt door de plaatselijke douane.

De 42-jarige man die donderdag in Brussel is opgepakt wordt tevens verdacht van betrokkenheid bij de vergisontvoering in Cruquius op 5 augustus. Het OM doet in verband met het lopende onderzoek geen nadere mededelingen.

