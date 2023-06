Weer arrestatie in verdwijningszaak Wico van Leeuwen

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag een man aangehouden, verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Wico van Leeuwen. Het is de tweede verdachte die ze dit jaar heeft gearresteerd.

Verdwijning

Het gaat om een 49-jarige man uit Eibergen. De politie verdenkt de man van betrokkenheid bij de verdwijning van Wico van Leeuwen (48).

Misdrijf

Het onderzoek naar zijn verdwijning is volgens de politie nog steeds in volle gang. Ze gaat ervan uit dat Van Leeuwen niet meer in leven is, en door een misdrijf om is gekomen. Zijn stoffelijk overschot is niet gevonden.

In februari van dit jaar hield de politie al een 28-jarige man uit Borculo aan, in het onderzoek naar de sinds mei 2022 van Leeuwen. De man werd ook verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van Van Leeuwen. De man is op 17 mei van het vori(48g jaar voor het laatste gezien in Borculo, op de fiets. Hij verdiende zijn geld onder meer met tuinonderhoud.