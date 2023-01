Weer een auto beschoten op de Wembleylaan in Amsterdam-Oost

Connect on Linked in

Op de Wembleylaan in Amsterdam-Oost is donderdagmiddag een auto beschoten. Een nog onbekende man schoot meerdere keren op een rijdende auto. De bestuurder werd niet geraakt. De recherche onderzoekt een mogelijk verband met een schietpartij in dezelfde straat op vrijdagavond 30 december 2022.

Rond 12.20 rijdt het slachtoffer op de Wembleylaan richting de Middenweg als vanuit tegengestelde richting een man op een fiets hem nadert. Het slachtoffer ziet dat de verdachte ineens een vuurwapen trekt en vervolgens meerdere keren op de auto schiet. Hierna fietst de verdachte kalm weg in de richting van de Stade De Colombes.

Sportvelden

Het slachtoffer is nog achter de verdachte aangereden die doorfietst naar de sportvelden, maar de auto kan door aanwezige paaltjes niet verder rijden. De verdachte slaat linksaf de Radioweg in, maar het slachtoffer verliest hem daarna uit het oog.

De Forensische Opsporing en de recherche hebben sporenonderzoek gedaan op de plaats delict. Op straat zijn enkele kogelhulzen aangetroffen.

Signalement

De politie is op zoek naar een man met een lichte huidskleur en een donkerkleurige jas en broek. Hij reed op een oude donkerkleurige stadsfiets.

Mogelijk verband

Op 30 december 2022 werd omstreeks 18.00 in dezelfde straat ook een auto beschoten. In het voertuig zat een Amstelveens stel van 60 en 65 jaar. De twee inzittenden bleven ongedeerd. Opvallend is volgens de politie dat twee keer op een donkerkleurige auto het vuur is geopend. Een mogelijke samenhang tussen beide schietincidenten wordt dan ook onderzocht.

De politie zoekt getuigen van beide schietpartijen.