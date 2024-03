‘Weer explosie bij crimineel die zegt op dodenlijst te staan’ | Ook ontploffing in Ridderkerk

Connect on Linked in

Alweer een ontploffing bij de woning van een bekende crimineel in Schiedam. In de nacht van dinsdag op woensdag is een explosief afgegaan bij het huis van René F. Dat schrijft RTV Rijnmond woensdag.

Beeld: de eerdere explosie in de Heelmeesterstraat in Schiedam, in december (foto: JB Media)

Explosief

Het explosief ging af bij de woning aan de Heelmeesterstraat in Schiedam. Ooggetuigen zeggen tegen de zender dat er een poging is gedaan om een explosief door de ruit te gooien, op de eerste verdieping. Een ruit raakte daardoor beschadigd. Het explosief belandde daarna in de voortuin, waar het ontplofte bij een houten bankje, waar niets meer van over bleef. Buren zijn geschrokken. ‘We zaten weer rechtop in ons bed. We zijn er helemaal klaar mee.’

Begin december was de woning van F. ook al doelwit van een explosie. Twee dagen later was het raak bij de woning van zijn moeder. De burgemeester van Schiedam sloot daarop de woning van F.

Dodenlijsten

F. kreeg begin december te horen dat hij 30 maanden de cel in moet, veroordeeld voor het opzetten van een drugslab op Goeree-Overflakkee. Tijdens de rechtszaak zei hij dat hij op meerdere dodenlijsten staan.

Er loopt ook nog een zaak tegen F. rondom de vergismoord in Lansingerland in 2014. Daarbij kwam een man uit Berkel en Roderijs om het leven. F. zou de opdrachtgever zijn voor de liquidatie. Hij ontkent iets te maken te hebben met de moord, schrijft Rijnmond op haar website.

Ridderkerk

Rond 00.30u vannacht vond er ook een explosie plaats in een portiek aan de Koninginneweg in Ridderkerk. Er raakte niemand gewond en de schade is beperkt. Dit meldt de politie.