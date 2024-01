Weer explosie in dezelfde straat in Vlaardingen

Connect on Linked in

In Vlaardingen heeft voor de tweede keer in twee dagen een explosie plaatsgevonden in dezelfde straat. Volgens de politie is er geen verband aangetoond met de eerdere explosies bij panden van een loodgieter in de stad.

Buren

De explosie vond plaats in de Vlaardingse Koekoekstraat. In de nacht van zondag op maandag was daar al een ontploffing bij het huis van een ouder echtpaar. Afgelopen nacht was er een explosie bij het huis van de buren. Dit meldt RTV Rijnmond dinsdagmorgen. Het explosief ging onder het woonkamerraam af en veroorzaakte roetvegen aan het huis.

Brand

Volgens de politie raakte daarbij niemand gewond. Er ontstond wel een kleine brand, maar die werd snel geblust. Over de aanleiding van de explosies in de Koekoekstraat is nog niets bekend, aldus de omroep.

In Vlaardingen vindt in de afgelopen weken een serie explosies plaats, en autobranden. Veel van de aanslagen zijn gericht tegen panden en voertuigen van een loodgietersbedrijf. Het lijkt er vooralsnog niet op dat deze explosies hier wat mee te maken hebben.