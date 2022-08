Weer gewapende Nederlanders aangehouden in Antwerpen

Connect on Linked in

Alweer heeft de Belgische politie een groepje gewapende Nederlanders aangehouden. Deze keer in de buurt van een locatie, waar al eerder aanslagen waren gepleegd.

Arrestatie

De politie van Antwerpen pakte woensdagnacht vijf jonge Nederlanders op. Dat was toen de politie een auto met inzittenden aan de kant zette voor controle. Dat meldt de Gazet van Antwerpen donderdag. Ze heeft dit ‘uit betrouwbare bronnen’.

Volgens de Gazet werd in de auto een ‘oorlogswapen’ aangetroffen. De arrestatie vond plaats bij een straat in de wijk Berchem, waar al eerder drie keer een aanslag werd gepleegd, aldus de website van de krant.

In brand

Het laatste incident in de buurt van de Antwerpse Deken de Winterstraat is van 3 augustus, toen een geparkeerde wagen in brand werd gestoken. Op de gevel brachten onbekenden ook de boodschap ‘snitch’ aan; ‘verklikker’.

In juli beschadigde een vuurwerkbom nog de gevel van datzelfde huis, drie jaar geleden ontplofte zelfs een granaat op straat. De Gazet: ‘In het geviseerde pand woont Abdoladim E.H. (53). De familie wordt genoemd in verschillende drugsdossiers en is al langer verwikkeld in een gewelddadige vete met andere criminele groepen. Abdoladim was ook de uitbater van de voormalige horecazaak Stacks in de Volkstraat op het Antwerpse Zuid, recent nog het doelwit van verschillende aanslagen.’

Brandbommen

De Antwerpse politie heeft afgelopen maandag nog een aanslag in het drugsmilieu verijdeld, waarbij ook Nederlanders betrokken waren. Vier Nederlanders werden opgepakt nadat hun auto door de politie werd gecontroleerd.

Dat gebeurde in de omgeving van de Stenenbrug in Borgerhout, niet ver van het voormalige eethuis Poke Bowl Place, van de familie Ben Saddik. In de auto lagen brandbommen en een vuurwapen.

Het pand van eethuis Poke Bowl Place van de familie Ben Saddik was deze zomer al driemaal het doelwit van een aanslag. Er werd met een geweer op de gevel geschoten en het werd tweemaal bestookt met vuurwerkbommen. Inmiddels heeft de burgemeester van Antwerpen, De Wever, de zaak laten sluiten.