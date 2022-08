Weer plofkraak bij juwelier in Amsterdam

Connect on Linked in

De zoveelste plofkraak vannacht in Amsterdam. Een juwelierszaak raakte flink beschadigd na een explosie.

De schade aan de juwelierszaak na de plofkraak in Amsterdam-Noord. Foto: Plaats delict tv

Beschadigd

Aan het Amsterdamse Buikslotermeerplein was donderdagnacht rond 3.30 uur een zware explosie te horen. Dat bleek een plofkraak bij een juwelier op het winkelcentrum te zijn. De winkel raakte flink beschadigd, meldt de Amsterdamse nieuwszender AT5 vanmorgen. Niet bekend is of er zaken zijn buitgemaakt.

Onderzoek

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en het Team Explosieven Verkenning (TEV) kwamen ter plaatse om onderzoek te doen.

De juwelier is volgens AT5 vaker doelwit van incidenten. In april vond al een plofkraak plaats, een paar maanden later een gewapende overval. In mei werden twee medewerkers op straat mishandeld en beroofd. Daarbij werden twee tieners opgepakt.

De hoofdstad wordt geteisterd door explosies en plofkraken. Onlangs nog was er in Amsterdam-Osdorp forse schade door een plofkraak op een geldautomaat.