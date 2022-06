Weer schoten afgevuurd op Club Blu

Connect on Linked in

De Rotterdamse Club Blu is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Daarbij is niemand gewond geraakt. De politie is bezig met een onderzoek naar het incident. In mei overleed in de club al een bezoeker na een mishandeling.

Hulzen

De schoten vielen vannacht rond half drie. Er kwamen meerdere meldingen over bij de politie, maar dat bleek om hetzelfde incident te gaan. Ter plekke vond de politie meerdere hulzen. Naar aanleiding daarvan is de politie bezig met onderzoek. Nog niet duidelijk is wat de oorzaak voor de schoten was. De schutter is niet gevonden.

Gesloten

Club Blu is de laatste jaren op last van burgemeester Aboutaleb meerdere malen dichtgegaan na verschillende incidenten. Begin 2018 werd de zaak voor zes maanden gesloten nadat er onder meer een handgranaat voor de deur werd gelegd, een vuurwerkbom werd gegooid en met een automatisch vuurwapen op de deur werd geschoten.

In 2019 werd er opnieuw een handgranaat voor de club gelegd. In februari 2020 moest Club Blu drie maanden dicht, nadat bewakingspersoneel een bezoeker had mishandeld en een man een dag later voor de deur een vuurwapen trok.

De club aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam werd in 2020 ook al eens beschoten. In de deur van de club zaten toen kogelinslagen. De eigenaar loofde toen 35.000 euro uit voor tips die leidden tot aanhouding van de dader. De club gaf camerbeelden vrij (zie foto).

Overleden

In mei van dit jaar overleed een 29-jarige man na een geweldsincident in de club. Een 25-jarige Rotterdammer zonder vaste woon- of verblijfplaats werd daarna aangehouden. Hij werd verdacht van doodslag. De mishandeling zou hebben plaatsgevonden in de vipruimte met privétafels. De club hoefde deze keer van de burgemeester niet te sluiten.