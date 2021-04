Weer verdachte aangehouden in Eris-proces

door Joost van der Wegen

Opgepakt

Souhali werd op 17 april 2017 doodgeschoten op een parkeerplaats aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag. Zijn auto werd daar klemgezet door een andere auto, waar iemand uit sprong die het vuur opende met een automatisch wapen. De kroongetuige in het Erisproces verklaarde later dat hij die avond na de liquidatie drie personen moest oppikken. Twee verdachten zijn in dit onderzoek al opgepakt.

Foto boven bericht: de in 2017 om het leven gebrachte Farid Souhali

De 38-jarige verdachte werd dinsdag aangehouden in zijn woonplaats Leeuwarden. Donderdag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris die heeft besloten dat hij nog zeker 14 dagen vast blijft zitten.

Het Eris-proces

Het Eris-proces bestaat uit meerdere onderzoeken die gaan over liquidaties (of opdrachten en pogingen daartoe) plus een zware aanslag met een automatisch wapen. De twintig verdachten die reeds terecht staan vormden volgens het Openbaar Ministerie een criminele organisatie met als doel ‘geld verdienen door het plegen van liquidaties’.

Hoofdman in de organisatie is volgens het OM de 50-jarige president van motorclub Caloh Wagoh, Delano R., bijgenaamd ‘Keylow’. Een van de clubleden, Tony de G., verklaart nu als kroongetuige over ‘heftige en ontwrichtende (levens)delicten’ die door de president van Caloh Wagoh zouden zijn uitgezet bij verschillende moordcommando’s. De belangrijkste opdrachtgever van Caloh Wagoh is, volgens het OM, topcrimineel Ridouan Taghi.