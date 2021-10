Wereldwijde politie-actie tegen drugsverkoop via internet

Connect on Linked in

Er zijn in negen landen 150 mensen gearresteerd die worden verdacht van het verkopen van drugs of andere illegale goederen op het darknet. Volgens Europol is daarbij 26,7 miljoen euro aan cash en digitale valuta in beslag genomen, en verder 234 kilo drugs en 45 wapens.

(beeld uit archief)

Dark Market

De inbeslaggenomen drugs waren onder andere 152 kilo amfetamine, 27 kilo opiaten en ruim 25.000 xtc-pillen.

De operatie had de naam Dark HunTOR en speelde zich af in Australië, Bulgarije, Frankijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Operatie Dark HunTOR vloeide voort uit het offline halen van DarkMarket op 12 januari van dit jaar. DarkMarket was op dat moment de grootste illegale dark web-marktplaats ter wereld. Bij die operatie hebben de Duitse autoriteiten de vermeende beheerder van de marktplaats gearresteerd en de criminele infrastructuur in beslag genomen. Hierdoor kregen rechercheurs wereldwijd de beschikking over een grote hoeveelheid bewijsstukken. Het Europese Cybercrime Centrum van Europol (EC3) is sindsdien bezig geweest met het samenstellen van inlichtingenpakketten om de identiteit van de belangrijkste verdachten te achterhalen.

Nederlandse verkopers

Hierna zijn 150 kopers en verkopers die betrokken waren bij de verkoop van tienduizenden illegale goederen gearresteerd in Europa en de VS. Al deze verdachten worden door Europol beschouwd als belangrijke verdachten. De arrestaties vonden plaats in de Verenigde Staten (65), Duitsland (47), het Verenigd Koninkrijk (24), Italië (4), Nederland (4), Frankrijk (3), Zwitserland (3) en Bulgarije (1). Er loopt nog een aantal onderzoeken gericht op het opsporen van de personen achter nog meer dark web-accounts.

Er kwamen 26 Nederlandse verkopers in beeld die 213 bestellingen verzonden vanuit Nederland met een waarde van ruim 250.000 euro