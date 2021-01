Internationale politie-actie tegen DarkMarket

Connect on Linked in

Onder leiding van de Duitse politie is de grote online marktplaats DarkMarket stilgelegd. Dat was een website op het dark web waar wapens en drugs konden worden gekocht, maar ook malware, gestolen persoonsgegevens, anonieme simkaarten en ander illegaal materiaal. De actie werd internationaal gecoördineerd door Europol. Een 34-jarige man uit Australië is één van de hoofdverdachten.

500.000 gebruikers

Ook de Amerikaanse opsporingsdiensten FBI, DEA en IRS, en politiekorpsen in Australië, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zwitserland, Moldavië en Oekraïne hebben meegedaan aan het onderzoek.

De Duitse autoriteiten zeggen 500.000 gebruikers te hebben en dat er 2.400 verkopers actief zijn geweest. Er zou voor 140 miljoen euro zijn afgerekend, meestal in cryptogeld, zoals Bitcoin of Monero.

Servers

De Australische hoofdverdachte zou de persoon zijn geweest die als supervisor de servers van DarkMarket in de gaten hield. Hij is op de grens tussen Duitsland en Denemarken gearresteerd. Maandag zijn twintig servers in Moldavië en Oekraïne in beslag genomen.

De Duitse politie wil nu met de in beslag genomen data aanbieders en kopers die op DarkMarket werkten opsporen.

Xennt

Het Duitse onderzoek is een vervolg op het onderzoek naar het netwerk van de excentrieke Nederlander Herman-Johan Verwoert-Derksen, die zich later Herman-Johan Xennt noemde. Hij kocht in 2013 een gigantische ondergrondse NAVO-bunker in Traben-Trarbach, in de buurt van Koblenz. De politie deed daar in september 2019 een inval. Daarbij werd onder meer Wall Street Market uit de lucht gehaald en werden 179 mensen wereldwijd opgepakt.

Op de servers in de bunker bleek een reeks illegale websites te worden gehost, waaronder spammers. Ook DarkMarket was enige tijd daar gehuisvest.