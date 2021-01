Werkstraffen voor storten valse 500 euro biljetten

Connect on Linked in

Een politierechter bij de rechtbank in Den Bosch heeft donderdag 18 verdachten veroordeeld voor het witwassen van valse biljetten van 500 euro. Drie verdachten zijn veroordeeld voor het uitgeven van vals geld. De verdachten storten in juli 2015 valse briefjes van 500 euro in bij verschillende bankfilialen van de Rabobank in en rondom Oss. De verdachten waren veelal afkomstig uit Oss en omgeving.

De veroordeelden (tussen de 24 en 64 jaar) krijgen taakstraffen variërend van 10 tot 200 uur. De politierechter spreekt vier verdachten vrij. Naast taakstraffen moeten de verdachten ook de door de Rabobank geleden schade vergoeden. De officier van justitie had ook enkel taakstraffen geëist.

De rechtbank merkt op dat de verdachten geen spijt betuigden en ook geen schuldbesef toonden. De politierechter houdt er verder rekening mee dat de verdachten lang hebben moeten wachten voordat hun zaken bij de rechter werden aangebracht.

In totaal stortten de verdachten binnen een week tijd 323.500 euro (647 biljetten) op hun bankrekeningen. Vaak pinden ze het geld kort na de storting weer terug, maar dan in briefjes van 100 euro. De politierechter denkt dat ze zo in totaal ruim 200.000 euro buit hebben gemaakt.

De stortingsautomaten herkenden de biljetten niet direct als vals, maar ze werden wel aangemerkt als ‘verdacht’. De verdachten kwamen bij de politie in beeld toen uit nader onderzoek bleek dat het om valse biljetten ging.