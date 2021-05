‘Wietwinst stroomde naar China’

Connect on Linked in

Opnieuw is er een belangrijke link ontdekt tussen georganiseerde wietteelt in Spanje en China. In een witwasonderzoek heeft de Guardia Civil vastgesteld dat er een criminele geldstroom vanuit Spanje naar de volksrepubliek liep. Er werden ook cashtransacties in kaart gebracht waarbij cryptomunten werden gekocht van Colombiaanse handelaren.

Toledo

Deze week zijn er in een grootscheeps witwasonderzoek 21 mensen gearresteerd in de provincies Madrid, Toledo, Badajoz, Ciudad Real en Alicante. Op 24 lokatie zijn doorzoekingen gedaan. In totaal zijn 124 bankrekeningen geblokkeerd en 52 onroerend goed-objecten. Er waren ongeveer 50 ondernemingen betrokken bij het witwassen.

De belangrijkste witwasmethoden van de groep waren gericht op investeringen in vastgoedprojecten, de ‘verkoop van bankoverschrijvingen’ door spookrekeningen en de verkoop van cryptocurrency en edele metalen.

Marihuana

De verdachten zouden criminele winsten hebben witgewassen voor verschillende criminele organisaties, met name drugsorganisaties.

Er zijn ook invallen geweest in panden waar wietplantages in bedrijf waren. Er is 650 kilo marihuana in beslag genomen, naast 14 vuurwapens en dure auto’s en veel digitale administratie.

Het onderzoek begon drie jaar geleden als gevolg van de operatie Torre Blanca, waarin een Spaans-Colombiaans witwasnetwerk het doelwit was.

China

In het huidige onderzoek lag de nadruk op transacties met China. Spaanse bedrijven deden overboekingen naar de Volksrepubliek China op basis van feitelijk niet-bestaande commerciële activiteiten, uitgevoerd door Chinezen die in Spanje wonen. Chinese wietproducenten betaalden daarvoor commissies.

Cryptocurrency werd aangekocht bij personen van Colombiaanse afkomst. Ook waren er witwastrajecten middels fraude met bedrijven uit de (waterkracht)energiesector.

Chinezen zitten in Spanje groot in de teelt van wiet. Recent voltooiden de Spaanse autoriteiten een groot onderzoek naar Chinezen in die sector waarbij tientallen mensen werden aangehouden.