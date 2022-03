‘Wijkagent stelde voor Peter R. te laten volgen door agent in burger’

Connect on Linked in

De Amsterdamse politie heeft eind juni 2021 voorgesteld om Peter R. de Vries te volgen met camera’s, of hem door een agent in burger te laten observeren op zijn route van en naar de televisiestudio. Dat blijkt uit het verhoor van een beveiliger van RTL Boulevard dat in handen is van EenVandaag. Acht dagen voor de aanslag, op 28 juni, werden de beveiligers van RTL Boulevard gewaarschuwd omdat De Vries na de uitzending zou zijn gevolgd tot aan de parkeergarage waar hij die avond zijn motor wilde pakken.

Wijkagent

Verschillende getuigen verklaren dat het ging om een man met Oost-Europees uiterlijk, een tattoo in zijn nek en een pet op zijn hoofd. De beschrijving zou kunnen horen bij de verdachte Pool Kamil E. die samen met Delano G. terechtstaat voor het uitvoeren van de moord op De Vries op 6 juli. Donderdag is er opnieuw een voorbereidende zitting in hun strafproces.

Een van de beveiligers zei vlak na de moord tegen de politie: ‘Wij dachten toen dat er iets zou gaan gebeuren. (…) Ik heb contact opgenomen met de wijkagent (…)’.

De wijkagent stelde volgens de beveiliger voor mee te kijken met camera’s of een politieagent in burger de Vries te laten observeren. Het is volgens EenVandaag onbekend of dit ook is gebeurd.

Serieus

Wel bekend is dat Peter R. de Vries geen persoonsbeveiliging van de overheid wilde. Advocaat Peter Schouten heeft hierover gezegd dat hij zijn agenda niet wilde delen met politie of Openbaar Ministerie. De Vries nam de dreiging hoe dan ook serieus. Hij was sinds de zomer van 2020 vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B., die in het Marengo-proces belastende verklaringen heeft afgelegd over moordopdrachten door Ridouan Taghi.

Bij de NCTV vroegen de advocaten van de kroongetuige én De Vries een keer formeel om beveiliging. De NCTV stelde toen dat De Vries beveiliging lokaal moest regelen met de politie omdat hij formeel geen procespartij in Marengo was.

Op dit moment doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek naar de beveiliging rond De Vries. De politie in Amsterdam wil daarom niets zeggen over de kwestie.