‘Belastend berichtenverkeer van verdachten moord Peter R.’

Connect on Linked in

Uit door de politie leesbaar gemaakte pgp-berichten van een smart phone blijkt volgens Het Parool dat de Pool Kamil E. (35) een grotere rol speelde bij de moord op Peter R. de Vries dan die tot nu toe heeft beweerd. E. zat aan het stuur in een auto met Delano G. (22) toen ze op een snelweg in de regio Den Haag kort na de schietpartij werden aangehouden. De smart phone lag in de auto. De recherche denkt dat G. de schutter is geweest.

Onbekende

De Vries is op 6 juli rond 19.30 neergeschoten.

Uit de berichten zou blijken dat E. in opdracht van een onbekende aan Delano G. heeft aangewezen waar die De Vries moest neerschieten in de Lange Leidsedwarsstraat. Ook verkende E. de buurt en maakte hij het plan over de eerste vluchtroute. Verder sprak hij over wapens met de onbekende.

Kamil E. stelt dat hij voor 100 euro een onbekende naar een klus moest brengen. Hij ontkende iets over een liquidatie te weten. Zijn advocaat suggereerde ook dat er een ontlastende video op diens telefoon was gewist door de politie.

Op twee vuurwapens in hun auto is dna van de verdachten gevonden.

‘I love this’

De onbekende communiceerde zowel in het Pools als in het Nederlands. Ook Delano G. nam deel aan het berichtenverkeer met de onbekende. ‘Leeg die ding op hem’ en ‘verneuk het niet’. Delano G. zou hebben geschreven: ‘ook al is het daar heet’ (…) ‘ik doe gewoon’ (..) ‘schijt he gaat zien’ (…) ‘Bro ik schiet die kk ding helemaal door ze kk lichaam heen, die vieze kk hoer, hoofd alles laat hem daar als een sletje achter’ (..) ‘I love this’.

De onbekende stuurde ook twee foto’s van De Vries naar het toestel dat Delano G. gebruikte met de mededeling: ‘Deze hond moet je hebben’.

Voor de moord, om 18.59, zit Kamil E. in de auto als Delano G. te voet op weg is. E. schrijft in het Pools dat hij Delano G. ‘alles heeft laten zien’. Die verkenning is ook te zien op camerabeelden die tonen hoe de twee door de Leidsebuurt lopen.

‘Hij is dood’

Na de schietpartij schrijft Delano G. volgens justitie vanuit de vluchtauto: ‘Bro, ahahahah (..) dwars door ze hoofd en lichaam (..) echt, gelukt (..) hij is dood (..) kk dood’.

Uit het berichtenverkeer blijkt verder dat er geen tweede auto is geregeld, ondanks dat de onbekende opdrachtgever eist dat ze hun auto in brand steken. Ook is er geen safe house geregeld waar de twee hadden kunnen schuilen.

Middenin druk berichtenverkeer vond dan kennelijk de arrestatie van de twee plaats, de berichtenstroom stopte.