Woning beschoten in Waardenburg, mogelijk link met fruitbedrijf

Connect on Linked in

Een woning aan de Prins Willem Alexanderstraat in het Gelderse dorp Waardenburg is zaterdagnacht beschoten. In een ruit zit een gat. De politie onderzoekt of het incident verband houdt met de afpersingen en bedreigingen aan het adres van fruithandel De Groot in Hedel.

Rond 03.00 hoorden buurtbewoners een knal. Pas later op de dag werd er het gat in de ruit ontdekt. De politie heeft sporen veiliggesteld en zoekt getuigen. Buurtbewoners vermoeden dat de verkeerde woning is beschoten. Een medewerker van het fruitbedrijf zou in de buurt wonen.

Of dit incident te maken heeft met de recente voorvallen in de Bommelerwaard, waar meerdere keren op woningen werd geschoten, maakt deel uit van het rechercheonderzoek. Bij de afrit van de A2 bij Hedel was afgelopen nacht een controle in verband met de incidenten van de afgelopen weken.