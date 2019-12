Woning boven Amsterdamse coffeeshop beschoten

Connect on Linked in

Een woning boven coffeeshop The Power in de Sarphatistraat in het oostelijk deel van het centrum van Amsterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. De coffeeshop werd in 2016 binnen een jaar tijd drie keer onder vuur genomen. De burgemeester besloot toen dat de zaak dicht moest.



De bovenwoning werd bij die eerdere schietpartijen ook geraakt. Vannacht ging zeker één kogel door de ruit van de woning. De politie onderzoekt een mogelijk verband met de eerdere beschietingen.

Volgens Het Parool wilde de eigenaar de zaak vorig jaar heropenen. De rechter oordeelde dat de coffeeshop dicht moest blijven.