Woning centrum Den Haag opnieuw doelwit explosief

Voor de tweede keer in een paar maanden tijd is een huis in het centrum van Den Haag getroffen door een aanslag met een explosief. Het gaat om een woning aan de Jacob Schorerlaan. Volgens de politie gebeurde dat in de nacht van dinsdag op woensdag om 03.00.

Ruiten

Er raakte niemand gewond, maar er is wel flinke schade, de voordeur is weggeblazen en de meeste ruiten zijn gesneuveld. Waarschijnlijk ging het om een zelfgemaakte vuurwerkbom.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat de politie een mogelijk verband met een dodelijke schietpartij eind augustus onderzoekt: die op Ibrahim Demir (24). Voor die zaak zit een 22-jarige verdachte in voorlopige hechtenis.

Neergeschoten

Demir is op maandagavond 28 augustus vanuit een auto neergeschoten op de Orlandostraat in de wijk Wateringse Veld. De nacht daarop ontplofte een explosief in de Jacob Schorerlaan bij dezelfde woning op de Jacob Schorerlaan in Den Haag.

Opgegroeid

In deze straat is Demir opgegroeid. In het getroffen huis zou een goede bekende van Demir wonen. Maar volgens bronnen van het AD was die relatie ‘bekoeld’. Demir zou een schuld hebben gehad bij deze man en die niet hebben betaald.

De verdachte, die werd aangehouden in een gereedstaand vliegtuig op Schiphol, is een voormalige vriend van Demir. Hij wordt door de politie verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij, maar het onderzoek is volgens de politie nog niet rond.