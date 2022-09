In Amsterdam-Noord zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een woning en een scooter onder vuur genomen. De politie heeft ter plaatse zes kogelhulzen gevonden. De schoten vielen in de Van der Pekstraat rond 03.40. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt AT5. Even verderop blijkt er op de Hagedoornweg ook horecazaak beschoten te zijn geweest. Wanneer dat precies is gebeurd is onbekend.

Hetzelfde pand aan de Van de Pekstraat werd in juli 2021 ook beschoten. Ook toen raakte niemand gewond.