Woning in Almere Haven beschoten

Een woning aan de Vrijmark in Almere Haven is zaterdagnacht beschoten. Volgens de politie hoorden de bewoners een harde knal en zat er een kogelgat in een raam aan de voorzijde van de woning. Er is niemand gewond geraakt.

De beschieting vond rond 00.10 plaats. De politie zette de straat af voor onderzoek waarbij ook een speurhond werd ingezet. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het motief voor de beschieting is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen.

Vorige maand werd in Almere Poort een woning beschoten en in Almere Buiten een explosief gevonden. Dat zou verband houden met een geripte partij cocaïne uit een opslagplaats in Almere.