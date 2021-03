Woning in Amsterdam-Noord opnieuw beschoten (UPDATE)

Connect on Linked in

Op de Dijkmanshuizenstraat in Amsterdam-Noord is zaterdagavond rond 20.30 een woning beschoten. Het is de tweede schietpartij in de straat binnen twee dagen tijd. Donderdagnacht werd dezelfde woning rond 02.00 ook al beschoten. Bij beide schietpartijen vielen geen gewonden.

Forensische experts hebben zaterdagavond ter plaatse sporenonderzoek verricht. In de omgeving zijn kogelhulzen gevonden.

De politie heeft even later in de nabijgelegen Oosterendstraat een verdachte op een fiets aangehouden.

De politie is op zoek naar getuigen. Het motief voor de schietpartijen is onbekend.

Eerdere incidenten

In de Dijkmanshuizenstraat is het al langere tijd onrustig. In november 2019 raakte een 18-jarige man gewond bij een schietpartij in dezelfde straat. In juli 2020 werd ook al een woning onder vuur genomen in de Dijkmanshuizenstraat.

In oktober 2020 vonden er explosies plaats bij een woning in de straat. Daarbij werd de deur van de woning met vermoedelijk zwaar vuurwerk opgeblazen. Voor de explosie werd een 18-jarige Amsterdammer opgepakt als verdachte. Burgemeester Femke Halsema stelde daarna cameratoezicht in.