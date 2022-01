Gewonde bij schietpartij in A’dam-Zuidoost, verdachte voortvluchtig

Bij een schietpartij aan de Papendrechtstraat in Amsterdam-Zuidoost is maandagmiddag rond 15.00 iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Van de voortvluchtige verdachte is een signalement via Burgernet verspreid. Het is de vijfde schietpartij in Amsterdam in ruim een dag tijd.

De verdachte is gevlucht in onbekende richting. Het gaat om een lichtgetinte man met een zwarte jas tot de heupen.

Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig, de recherche doet onderzoek.

Vijfde schietpartij

Het is de vijfde schietpartij in Amsterdam in ruim een dag tijd. Zaterdagnacht werd een woning beschoten aan de Oossaander Hoop in Amsterdam-Noord. Zondag rond 12.05 was er een schietpartij aan de Rijgersborgh in Amsterdam-Osdorp en rond 19.10 kwam een 16-jarige jongen om het leven bij een schietincident in een woning aan de Sinderenstraat in Amsterdam-Zuidoost.

Zondagavond rond 23.20 raakte een 22-jarige man gewond toen hij werd beschoten aan de Mastbos in Amsterdam-Noord.