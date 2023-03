Woning in Amsterdam-Zuid op slot na twee explosies

Connect on Linked in

Een woning aan de Oude-IJselstraat in Amsterdam-Zuid is donderdag op last van burgemeester Femke Halsema voor drie maanden gesloten. Dat gebeurde na twee explosies die op 7 januari en 22 februari in de flatportiek op de begane grond plaatsvonden.

Volgens de politie hebben de eerdere incidenten de openbare orde en het veiligheidsgevoel van buurtbewoners ‘ernstig aangetast’ en valt niet uit te sluiten dat er nieuwe geweldsincidenten zullen plaatsvinden bij de woning op de tweede verdieping. Op last van de burgemeester gaat de woning voor drie maanden dicht.

Explosies

Op 22 februari rond 22.45 ging bij de woning aan de Oude-IJselstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt een explosief af. De deur en de gevel raakten door de explosie beschadigd. Er raakte niemand gewond. Voor de deur van de woning vond op 7 januari ook al een ontploffing plaats. Doordat de voordeuren van de woningen van de buren ook in dezelfde portiek zitten, is er veel angst voor nieuw geweld.

Probleemgezin

In 2016 was dezelfde woning doelwit van schoten, en werd er een handgranaat naartoe gegooid. De bewoonster van het pand, Zinna B., raakte bij de beschieting gewond en moest daarop vertrekken, zo bepaalde de gemeente. In november 2016 werden drie vrouwen en twee mannen gearresteerd bij een politie-inval in de woning. Het ging om leden van de probleemgezin B., die o.a. werden verdacht van witwassen.

Volgens Het Parool waren Zinna B. en haar man destijds verantwoordelijk voor de verdwijning van ‘tonnen’ aan drugsgeld. Zinna B. verhuisde maar wijkbewoners bleven ongerust omdat er in woningen rondom de hare nog andere familieleden wonen.

Het Parool schrijft dat in het pand eerder ook een lid van de verboden motorclub Satudarah woonde, maar dat het niet duidelijk is of hij daar nog steeds woont.