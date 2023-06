“Woningoverval” was huurmoord op echtgenoot: bijna 20 jaar cel

Connect on Linked in

De rechtbank Den Haag heeft een vrouw (40) en twee Franse mannen (van 25 en 33 jaar) veroordeeld tot gevangenisstraffen voor moord op Mimoun Bergoual (foto). Bergoual werd op 29 december 2020 in Oud Ade, bij Leiden, om het leven gebracht. De vrouw heeft bijna twintig jaar cel gekregen, de hoogste straf.

‘Woningoverval’

Ze krijgt 19 jaar en 9 maanden cel. De mannen hebben gevangenisstraffen van respectievelijk 19 jaar en 6 maanden en 18 jaar en 6 maanden. Een 50-jarige Fransman is vrijgesproken. Een vijfde verdachte is niet voor de rechter gebracht. Ze werden in het voorjaar van 2021 gearresteerd.

Bergoual werd in de vroege ochtend van 29 december 2020 vermoord. De 40-jarige vrouw, de echtgenote van het slachtoffer, meldde zich op het politiebureau in Leiden en maakte melding van een woningoverval. Vervolgens werd door de politie het lichaam van Mimoun Bergoual aangetroffen in de woning in Oud Ade.

Plannen

In het onderzoek kwam aan het licht dat de vrouw een verhouding had met een 25-jarige man. Met hem blijkt ze ruim een jaar lang via WhatsApp en per telefoon te hebben gesproken over manieren om haar echtgenoot om het leven te brengen. Daarbij hebben de twee op internet gezocht naar dodelijk gif, doodsoorzaken en onopgeloste moorden.

De vrouw heeft ook daadwerkelijk gif in huis gehaald. Nadat de vrouw en de 25-jarige man verschillende plannen hadden besproken, heeft de man uiteindelijk de 33-jarige man ingeschakeld om Bergoual te doden.

Gewurgd of gesmoord

De 33-jarige Fransman is in de nacht van 28 op 29 december vanuit Frankrijk naar Oud Ade gereden. Hij en de 25-jarige Fransman stonden gedurende die nacht met prepaid telefoons met elkaar in verbinding, terwijl de vrouw de 25-jarige man voorzag van informatie vanuit de woning waar ze zich met haar echtgenoot bevond.

De vrouw heeft de huurmoordenaar binnengelaten in de woning. Vervolgens is Bergoual gewurgd of gesmoord. Hij werd liggend in zijn onderbroek achtergelaten in de slaapkamer.

Erfenis

Dit komt overeen met het plan dat de vrouw en de 25-jarige man hadden besproken in hun chatcontacten. Op basis van zoektermen op internet die zijn gebruikt door de vrouw, leidt de rechtbank af dat het haar en de 25-jarige man allemaal te doen is geweest om de niet geringe erfenis van Bergoual, die onder meer onroerend goed bezat in Leiden.

Medeplegen moord

De rechtbank vindt alle drie verdachten schuldig aan het medeplegen van moord. Hun handelen getuigt van kille en nietsontziende berekening, aldus de rechtbank.

De vrouw heeft bovendien het onderzoek gefrustreerd door wisselende verklaringen af te leggen en door sporen te wissen.

De vrijgesproken 50-jarige man heeft 33-jarige man, zijn buurman, in zijn auto naar Oud Ade gereden en is na nog geen uur weer met hem teruggereden naar Frankrijk.

Het is de rechtbank niet gebleken dat hij iets te maken had met de dood van Bergoual of dat hij op de hoogte was van de plannen.