Wrakingsverzoek kroongetuige Marengo afgewezen

Connect on Linked in

De wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank heeft het verzoek tot wraking van de rechters in de strafzaak Marengo afgewezen. Het verzoek was gedaan door verdachte en kroongetuige Nabil B.. Zijn advocaten deden afgelopen vrijdag het verzoek om achter gesloten deuren te mogen toelichten waarom hun cliënt die dag geen verklaring wilde afleggen.

De reden daarvoor zou medisch van aard zijn en daarnaast met veiligheid te maken hebben. De rechters wezen dit verzoek af.

Daarna dienden de advocaten het wrakingsverzoek in. Zij stelden dat de rechtbank vooringenomen is en Nabil B. niet gelijk behandelen met medeverdachte Ridouan T.. T. is de hoofdverdachte in het Marengoproces en zou meerdere moordopdrachten te hebben gegeven. Hij mocht eerder eerder wel achter gesloten deuren over zijn medische toestand vertellen.

De wrakingskamer wijst het verzoek af omdat een beslissing van een rechter geen grond voor wraking kan zijn. Dit kan alleen als de motivering van de beslissing niet anders kan worden uitgelegd dan als blijk van vooringenomenheid. Dat was hier niet het geval, vindt de wrakingskamer. Het proces zal – dus met dezelfde rechters – worden voorgezet op de al geplande zittingsdag op 21 juni 2021.