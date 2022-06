Zaak Peter R. de Vries van start

Connect on Linked in

Dinsdag start de inhoudelijke behandeling van de strafzaak naar de dood van Peter R. de Vries. De twee verdachte aanslagplegers staan voor de rechter. De politie is nog op zoek naar de opdrachtgever voor de moord.

Moord

De zaak ‘Iraklia’ dient dinsdag bij de rechtbank Amsterdam. Er staan twee verdachten voor de rechter: de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam en de 35-jarige Pool Kamil E., die allebei op de dag van de moord al werden aangehouden: op 6 juli 2021.

De twee verdachten werden binnen een uur na de liquidatie aangehouden op de A4 bij Leidschendam in een zilverkleurige Renault Kadjar. Ze werden achtervolgd door een motoragent. Tegen hen is volgens justitie veel bewijs door camerabeelden, getuigenverklaringen, telecomgegevens en forensisch onderzoek.

Rondje

Op bewakingsbeelden is op 6 juli om 18.47 op de Prinsengracht in Amsterdam de vluchtauto van de verdachten te zien. Ze stappen volgens het OM samen uit en lopen een rondje door de Lange Leidsedwarsstraat, vlakbij de studio van RTL Boulevard waar Peter R. de Vries dan in de uitzending zit.

Daarna lopen Delano G. en Kamil E. weer terug naar hun auto, trekt G. andere kleding aan en loopt hij met een Louis Vuitton-tasje weer richting de Lange Leidsedwarsstraat.

Getuigen

Tot nu toe vonden vier regie- en pro forma-zittingen plaats in deze zaak. Tijdens de eerste pro-formazitting van het strafproces tegen de twee verdachten van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries deed de vermeende schutter Delano G. (22) er het zwijgen toe in de Amsterdamse rechtbank.

Volgens het OM deed Kamil E. (35), die de vluchtauto zou hebben bestuurd, een week voor de aanslag al een voorverkenning op de plaats delict. Hij is op camerabeelden te zien bij de parkeergarage in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat als De Vries daar naar binnen loopt.

Betrouwbaarheid

Eerder wilde de advocaat van Delano G., Roland van der Horst, 88 personen als getuige horen. Dat ging om ooggetuigen, politiemensen en deskundigen.

Omdat van deze mensen zijn geen identiteitsgegevens in het dossier zijn opgenomen, wilde de verdediging de rechtmatigheid en de betrouwbaarheid van de resultaten uit het onderzoek beoordelen. Ook wilde ze weten welke opsporingsbevoegdheden zijn gebruikt in het onderzoek.

De rechter stond dit in april niet toe, maar vroeg wel om meer opheldering in verschillende processen-verbaal over de rol van de betrokken personen bij het onderzoek.

Chats

De politie heeft chats in handen die de moordenaars van Peter R. de Vries zouden hebben uitgewisseld voor en na de moord op De Vries, op 6 juli vorig jaar, eerder lekten er al dergelijke berichten uit. Volgens de recherche neemt er een onbekende tussenpersoon deel aan het berichtenverkeer. Deze stuurt de uitvoerders van de moord aan.

De politie ‘jaagt’ momenteel op deze mogelijke opdrachtgever, die in het dossier is aangeduid met de code NN-*4229, maar heeft deze nog niet kunnen aanhouden.

Straf

Op 7 juni komt het Openbaar Ministerie met een strafeis tegen de verdachten. Op 15 juni gaat de zitting verder. De rechtbank heeft een ‘bevel medebrenging’ uitgevaardigd voor de twee verdachten. Dit betekent dat zij verplicht zijn om de zitting bij te wonen.