“Zebra” hoort ruim 11 jaar cel eisen voor cokesmokkel via Vlissingen

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag voor de rechtbank in Breda 11,5 jaar cel tegen Joop M. (47) uit Bergschenhoek voor het organiseren van transporten met cocaïne via de haven van Vlissingen. Het bewijs in de zaak komt deels vanuit een traject met politie-undercovers die infiltreerden tot in het gezin van Joop M. Eén van die undercovers, die in een door de politie aangeschaft huis naast M. woonde, pleegde als gevolg van zijn werk zelfmoord. Het Openbaar Ministerie vindt achteraf dat er een te grote inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van M..

Gehaktbal

Op 14 september 2020 werd M. aangehouden op verdenking van de invoer van cocaïne en witwassen. De arrestatie volgde na een onderzoek waarbij de politie ook de beschikking kreeg over leesbaar gemaakt berichten van EncroChat. De verdachte voerde volgens het Openbaar Ministerie gesprekken met gebruikers die schuilgingen achter nicks als “Gehaktbal” en “Ouwe Belg”. De officieren van justitie vinden dat er onmiskenbaar werd gesproken werd over de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika. Joop M. had als bijnaam “Kickstarter” of “Zebra”. Hij handelde in wc-potten en beheerde tevens een administratiekantoor.

Volgens het OM speelde M. als een soort makelaar een cruciale rol bij doorvoer van cocaïne via de haven van Vlissingen. Hij had contacten met medewerkers in de haven. Voor dit soort corrumperende activiteiten verdient M. extra straf, oordeelt het OM.

Vier transporten

Het OM verdenkt Joop M. van zeker vier van zulke transporten. Het gaat om hoeveelheden van 60 tot 812 kilo cocaïne die, veelal met bananen als deklading, de haven van Vlissingen werden binnengesmokkeld. Bovenop het organiseren van de transporten verdenkt het OM de Brabander van het witwassen van grote sommen geld en een boot.

Het Openbaar Ministerie is ook tot de conclusie gekomen dat M. enorm veel geld heeft verdiend met zijn handel. Op een latere zitting gaat het Openbaar Ministerie bekendmaken hoe het bedrag aan illegale inkomsten dat M. volgens het OM moet betalen.

Zebra

Naast de belastende chatberichten zijn er uit een onderzoek van de politie Oost-Nederland afgeluisterde gesprekken beschikbaar gekomen waarin zou zijn gesproken over M. die zou zijn aangeduid als “Zebra”. Een deel van die gesprekken leveren naar de mening van het OM ook een bijdrage aan het bewijs. Verder zijn er ook opnames gemaakt in de auto van M..

Omdat er een onderzoek op Joop M. liep werd hij aanvankelijk in andere onderzoeken als verdachte uit de wind gehouden. Hij kwam alleen ter sprake met zijn bijnaam Zebra.

Liefdesaffaire

De officieren stonden ook stil bij de inzet van de undercoveragent die in april 2021 een einde aan zijn leven maakte. De getrouwde man was betrokken geraakt in een liefdesafaire met de echtgenote van Joop M. en bouwde een emotionele band op met de minderjarige zoon van M..

Onderzoekers stelden vast dat er veel is misgegaan bij de begeleiding van de agent binnen de Nationale Politie, en niet alleen in de begeleiding. Ook de manier van leidinggeven binnen grote afdelingen van de landelijke recherche schiet tekort.

Er is overigens nagenoeg geen bewijs tegen M. uit het undercovertraject gekomen.

Het OM vindt dat er een ongerechtvaardigde inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van M., zodat enige strafvermindering gerechtvaardigd is.