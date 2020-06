Mysterieuze “Zebra” duikt op in cocaïne-proces

Connect on Linked in

Pas aan de vooravond van het proces over een serie cocaïnetransporten in de zaak “Grant” heeft de officier van justitie stukken gevoegd over een zekere “Zebra”. Deze man ging voortdurend over de tong in door de recherche afgeluisterde gesprekken. Hij leek een voorname rol te spelen. Maar in het dossier werd verder niets over hem vermeld, en het Openbaar Ministerie leverde maandenlang geen informatie.

Door Wim van de Pol

Donderdag is bij de Arnhemse rechtbank de inhoudelijke behandeling begonnen in het proces over het “Grant”-onderzoek. Er staan vijf partijen cocaïne centraal, die vanuit Ecuador, Peru, Puerto Rico en Curaçao naar Europa zijn vervoerd. Het OM ziet de Turks-Nederlandse Cem S. als de hoofdverdachte, naast zeven anderen.

Dikke verdachte

Cruciaal in de zaak zijn afgeluisterde (ovc-)gesprekken die de verdachten onderling voerden in auto’s en op andere locaties. “Zebra” komt daarin geregeld naar voren als een figuur die kennelijk met verdachten betrokken was bij cocaïnesmokkel. Hij werd niet aangehouden, is nooit vervolgd en zijn foto kwam niet in het dossier. Justitie zweeg steeds desgevraagd over Zebra en onthield stukken over hem, die er wél waren. Kort voor de inhoudelijke behandeling stuurde de officier wel enige informatie en sinds kort is Zebra (M.) wel verdachte, zelfs een ‘dikke verdachte’.

Niet minder mysterieus

De advocaten van de verdachten willen Zebra graag ondervragen als getuige op de zitting. Maar nu hij verdachte is zal hij zich zeker op zijn verschoningsrecht gaan beroepen omdat hij zichzelf niet hoeft te belasten. Volgens de advocaten heeft het er nog altijd de schijn van dat Zebra uit de wind gehouden wordt, om één of andere reden.

De rol van Zebra is niet minder mysterieus geworden. Justitie liet ook weten dat er nog geen beslissing is genomen of M. (Zebra) wel of niet voor een rechter zal worden gebracht. Dit zou afhangen van een ‘ander’ onderzoek waarin hij verdacht wordt. De officier van justitie zei verder dat ze niet weet hoe dat andere onderzoek heet en wilde ook niet kwijt bij welk parket dat loopt. (tekst loopt verder onder reclame)

Mir

Inmiddels is duidelijk dat het onderzoek naar de cocaïnehandel van de acht mannen begonnen is naar aanleiding van activiteiten van een andere vage persoonlijkheid: een man die “M.” zou heten. Hoofdverdachte Cem S. heeft volgens justitie contacten met M. onderhouden. Ook over deze M. is door justitie verder niets bekend gemaakt en ook niet of deze is aangepakt door de politie.

De vijf transporten van tussen de 50 en 100 kilo elk, zijn Nederland binnengebracht op zeeschepen tussen 1 januari 2018 en februari 2019. Volgens de advocaten duiken in het onderzoek voortdurend verwijzingen op naar corruptie. In afgeluisterde gesprekken komen vele verwijzingen voor die lijken te duiden op omgekocht havenpersoneel, medewerkers van de Douane in Nederland, en ambtenaren van de Federale Politie in België.

Ondanks aandringen heeft het Openbaar Ministerie tot nut toe geen informatie over eventuele politie-onderzoeken naar kennelijke corruptie in België en Nederland willen geven.

Maandag besluit de rechtbank over de voortgang in de zaak, en over de vraag of Zebra op de zitting moet worden gehoord.

