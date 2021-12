Zeer hoge strafeisen in cocaïnezaak

Connect on Linked in

In de zaak van het cocaïnelab in Nijeveen heeft het Openbaar Ministerie dinsdag voor de Amsterdamse rechtbank zeer hoge strafeisen gevraagd: tussen de vier en twaalf jaar cel. Er staan negen verdachten terecht. De groep maakte in het lab van in steenkoolachtig materiaal opgeloste cocaïne snuifbare cocaïne. Een van de verdachten heeft de Colombiaanse nationaliteit, de rest zijn Nederlanders. Er is een tiende verdachte, een Tilburger, voortvluchtig: Oguz H. (52).

(beeld uit archief)

Manege

Tegen hem heeft het OM vandaag bij verstek 12 jaar cel geëist. Volgens het OM had hij de algemene leiding over de productie van de cocaïne en bood hij grote hoeveelheden blokken cocaïne te koop aan, nadat die in de labs waren geproduceerd. Oguz H., een geboren Turk met de Nederlandse nationaliteit, staat op de internationale opsporingslijst.

De zaak draait vooral om een cocaïnewasserij in een manege in het Drentse Nijeveen waar de politie op 7 augustus 2020 binnenviel. Verder was er ook nog een lab in Kwintsheul en één in Wijk en Aalburg. In een loods in Apeldoorn lag een groot aantal big bag-zakken aan met 125.000 kilo steenkool, waarin 22.000 kilo cocaïne zat verstopt. De big bags bleken te zijn verscheept in zeecontainers vanuit Colombia naar de haven van Rotterdam en vanuit daar te zijn vervoerd.

Leidinggevenden

De naam van onderzoek is Rockdale II, een vervolg op Rockdale I. Die laatste zaak ging over de productie van de cocaïne in het laboratorium in Nijeveen en over de personen die daar ter plekke aan het werk zijn geweest. Daarin zijn al mensen veroordeeld. Rockdale II richtte zich op leidinggevenden achter de labs.

Het Openbaar Ministerie zegt zeer hoge straffen te eisen in de hoop dat het afschrikwekkend effect zal hebben en om de grote ‘ontwrichtende effecten’ die cocaïnehandel op de samenleving heeft.

EncroChat

Het bewijs komt vooral uit pgp-berichten die de recherche in handen heeft gekregen, en werden verstuurd met de servers van EncroChat. In onderzoek 26Lemont keek de politie van 1 april tot 14 juni 2020 live mee met chattende gebruikers van Encrochat. In het dossier zitten zeer veel berichten die volgens het OM precies duidelijk maken hoe de verdachten de zaak aanstuurden en voorbereidden.

De komende dagen zijn de advocaten aan het woord. Michel van Stratum wil in reactie op de strafeis al wel een voorschotje nemen op zijn pleidooi. Van Stratum: