Zeiljacht met 2,5 ton cocaïne onderschept bij Las Palmas (VIDEO)

Drie Colombianen en een Fransman zijn bij de Canarische Eilanden op volle zee gearresteerd op een zeilboot met bijna 2.500 kilo cocaïne. Dat is al gebeurd op 5 december van het vorig jaar, maar de Spaanse Nationale Politie heeft dit pas dinsdag bekend gemaakt. Een schip van de Spaanse Douane was op 28 november op zoek gegaan naar het jacht nadat er informatie over de komst van het zeiljacht was binnengekomen bij de Spaanse politie.

Slecht weer

Slecht weer en hoge golven bemoeilijkten de zoektocht die pas op 5 december resulteerde in het ontdekken en aan boord gaan bij de zeilboot. De boot werd afgesleept naar de haven van Las Palmas. Een van de verdachten is een Colombiaanse vrouw.

Een deel van de balen met daarin de geperste blokken cocaïne waren vastgesjord op het dek en van buitenaf zichtbaar, aldus de Spaanse politie.

Mambo

De Spaanse autoriteiten hielden het zeiljacht de “Mambo” al sinds de vroege zomer van 2022 in de gaten omdat er een verdenking bestond dat er plannen waren om met het schip cocaïne op te gaan halen in Zuid- of Midden-Amerika.

Afgelopen maanden zijn in de Atlantische Oceaan meerdere zeilboten met cocaïne door de Spaanse autoriteiten onderschept.

