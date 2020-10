Zeist: de nieuwe zwaarbeveiligde kluis van de De Nederlandsche Bank

Connect on Linked in

De bijna 14.000 goudstaven en een forse hoeveelheid cash geld van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn recent verhuisd van de kluizen van aan het Frederiksplein in Amsterdam naar Haarlem. Uiterlijk in 2023 zullen ze een definitieve bestemming krijgen: een nieuw te bouwen zwaarbewaakt kluiscentrum in de gemeente Zeist. Het Algemeen Dagblad heeft een reportage.

Camp New Amsterdam

Het DNB Cashcentrum komt te staan in Huis ter Heide dichtbij de in 2008 gesloten militaire vliegbasis Soesterberg. Het centrum komt op de plek waar ooit het Amerikaanse deel van de vliegbasis was: Camp New Amsterdam. Nu is op die locatie al een onderdeel van de Koninklijke Marechaussee gevestigd. Het voordeel is dat rondom het terrein al een forse beveiliging is gemaakt.

In het cashcentrum moeten ook bankbiljetten en munten worden gesorteerd en verdeeld, geld dat van en naar naar winkels en banken gaat. Ook het specialistische team dat vals geld onderzoekt komt in het centrum in Zeist te werken.

Er komen in totaal ongeveer tachtig mensen te werken.

12,5 kilo

De goudplakken worden gestapeld, als bakstenen van elk 12,5 kilo. Goudbaren zijn expres van een bepaald gewicht zodat niemand ze makkelijk met één hand kan tillen. Er zijn verder duizend dozen met gouden munten. Samen is de waarde ongeveer 10 miljard euro. Daar komt nog ongeveer 4,5 miljard aan oude en nieuwe bankbiljetten bij.

Over de bouw en over de bouwer geeft de Nederlandsche Bank uit veiligheidsoverwegingen geen informatie.