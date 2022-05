Zeker 180 verdachten opgepakt in Europese actie tegen internationale bendes

Connect on Linked in

Bij de jaarlijkse Europese actie tegen rondtrekkende bendes zijn in Europa half mei minimaal 180 verdachten aangehouden en 45 voertuigen in beslag genomen. De actie “Trivium” gebeurde onder coördinatie van de Nederlandse politie en in samenwerking met Europol en zeventien andere landen. De actie richt zich ieder jaar op door Europa reizende criminele groepen die inbraken en diefstallen plegen.

Snelwegen

Dat soort groepen opereren steeds in andere landen om de opsporing tegen te werken. Europese landen zijn daarom door de jaren heen steeds beter informatie gaan uitwisselen. Bij de jaarlijkse actie probeert de politie zoveel mogelijk groepen te ontmantelen, en worden bij grenzen en op snelwegen extra controles gehouden.

Dit jaar was de actie van 17 tot en met 19 mei. Behalve Nederland deden ook Albanië, België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden aan de actie mee. Op het hoofdkantoor van Europol in Den Haag werd real-time informatie uitgewisseld.

Duizenden onderzoeken

In totaal zijn tijdens Trivium in heel Europa meer dan 12.000 voertuigen en 8.000 personen gecontroleerd, veelal op basis van indicaties van wat de politie mobiel banditisme noemt. Als gevolg van deze controles zijn minimaal 45 voertuigen in beslag genomen, minimaal 180 verdachten aangehouden en zijn er veel goederen in beslag genomen, waaronder wapens, geld en drugs. Er zijn naar aanleiding van de controles in heel Europa duizenden politie-onderzoeken gestart.

In 2021 hielden de Europese politiediensten 228 verdachten aan. In coronajaar 2020 was er geen Europese actie.