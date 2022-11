Zeker vijf doden bij rellen in gevangenis Ecuador

Connect on Linked in

In Ecuador zijn maandag bij rellen ten minste vijf gevangenen gedood en raakten drie anderen gewond. Dat gebeurde in de Pichincha gevangenis 1, ook bekend als de Cárcel del Inca, iets noordelijk van Quito, de hoofdstad van Ecuador, aldus de plaatselijke politiedienst die de strafinrichtingen moet beveiligen. In oktober vielen vijftien doden bij rellen in een gevangenis in Ecuador.

1.300 agenten en militairen

Er was in de inrichting een confrontatie tussen ‘georganiseerde misdaadgroepen’. Gewapende agenten zijn naar binnen gegaan om de orde te herstellen.

Donderdag waren er rellen in een gevangenis in de havenstad Guayaquil, waarbij twee gevangenen omkwamen en zes gewond raakten. Daar werden 1.300 politiemensen en militairen ingezet om de controle over de gevangenis te heroveren, gedetineerden die de aanstichters zouden zijn van het geweld gevangen te nemen en over te plaatsen.

7.000 gedetineerden

Deze Penitenciaría del Litoral heeft 12 vleugels en had een populatie van bijna 7.000 gedetineerden. Na de interventie is dat aantal teruggebracht tot 5.559 gevangenen.Tijdens de interventie raakten 15 politieagenten en drie soldaten gewond.

Ecuador wordt al een paar jaar geconfronteerd met een gevangeniscrisis, die wordt gevoed door overbevolking, gebrek aan budgetten en frequente gevechten tussen groepen gevangenen die om de controle over de gevangenissen vechten.

Narco-politici

Dit jaar zijn al meer dan 100 gevangenen in Ecuadoriaanse gevangenissen op gewelddadige wijze om het leven gekomen. Sinds 2020 zijn er meer dan 450 gedood.

Er zijn vermoedens dat de voortdurende rellen in gevangenissen worden gefinancierd door drugshandelaren die het land willen destabiliseren om de controle van leger en politie op cocaïnehandel te verlichten. Er zijn ook regelmatig overvallen en autobomsaanslagen tegen de politie.

De president van Ecuador, Guillermo Lasso, heeft onlangs gezegd dat er ‘narco-politici’ zijn die optreden als ‘peetvaders van de drugshandelmaffia’s’ om de democratie van het land te destabiliseren en aan de macht te komen.