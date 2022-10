15 doden bij gevangenisrellen in Ecuador

Connect on Linked in

In Ecuador zijn maandag bij rellen in delen gevangenis zeker 15 doden en 21 gewonden gevallen. Dat gebeurde in de penitentiaire inrichting Cotopaxi 1, vlakbij de stad Latacunga, in het bergachtige midden van het land. De doden vielen gedurende een vechtpartij tussen gevangenen onderling. De nationale dienst voor het gevangeniswezen SNAI heeft gezegd dat de telling van het aantal slachtoffers ‘voorlopig’ is.

Telling

In de nacht van maandag op dinsdag waren eenheden van de SNAI en het leger nog bezig met de orde te herstellen. Op sociale media doet het gerucht de ronde dat een prominente drugscrimineel onder de slachtoffers zou zijn.

Maandagmiddag waren er in de gevangenis schoten te horen. In verklaringen aan journalisten heeft de adjunct-directeur van SNAI gezegd dat de incidenten begonnen nadat de gevangenen van de Latacunga gevangenis maandag hadden deelgenomen aan een telling die werd uitgevoerd om gegevens over de gevangenispopulatie van het land te verzamelen.

Gevangenen vluchtten naar de daken van het gebouw om te proberen aan het geweld binnen te ontsnappen.

500 kogels

Op 20 september meldde de Ecuadoraanse politie de arrestatie bij de gevangens van drie politieagenten wegens betrokkenheid bij de handel in munitie. Zij zouden hebben geprobeerd bijna 500 kogels de Cotopaxi-gevangenis binnen te brengen.

Ecuador heeft 36 gevangenissen die meer dan 32.000 gedetineerden huisvesten. In sommige daarvan zijn sinds 2020 meer dan 400 gedetineerden gedood in verschillende botsingen tussen rivaliserende criminele bendes. De criminelen vechten om de interne controle over de gevangenissen. Vaak vond de politie bij doorzoekingen vuurwapens, waaronder geweren, veel messen en grote hoeveelheden munitie.

Sinds begin 2022 zijn in de gevangenissen van Ecuador bijna honderd mensen vermoord. De meeste slachtoffers vielen tijdens vier bloedbaden, twee in de gevangenis van Santo Domingo de los Tsáchilas, een andere in de gevangenis van Cuenca en nu in de gevangenis van Latacunga. In juli was de laatste slachting in Santo Domingo waarbij zeker dertien doden vielen.

El Patrón

Een gerucht op sociale netwerken dat een van de doden Leandro “El Patrón” Norero zou zijn. Norero werd in mei gearresteerden de buurt van Guayaquil op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel. Hij ontliep in Peru een veroordeling toen zijn voorlopige hechtenis voor cocaïnehandel werd opgeheven nadat zijn advocaten valse documenten, waaronder een overlijdensakte, overlegden.

